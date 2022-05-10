«أبيض القوس والسهم» ينهي مشاركته في التحدي الآسيوي بمكاسب فنية وإدارية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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اختتم يوم أمس منتخب الإمارات للقوس والسهم مشاركته في بطولة آسيا للقوس والسهم المقامة حالياً في مدينة السليمانية بالعراق، والتي بدأت منافساتها السادس من مايو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه ويشارك فيها 16 دولة. شارك منتخب الإمارات بفريق مكون من 8 لاعبين مثلوا الدولة في منافسات الفردي والفرق والمختلط في الفئتين القوس المركب والأولمبي.

تميز ثلاثي

في فئة القوس الأولمبي فردي رجال مرحلة خروج المغلوب جاء الثلاثي عبيد الحمادي وعبدالله الكتبي وسلطان الكتبي في المركز 17 مكرر من أصل 40 لاعباً شاركوا في هذه الفئة.

وفي نفس المركز 17 مكرر جاءت اللاعبتان فاطمة البلوشي ومها الحوسني من أصل 27 لاعبة، وحققت اللاعبة عائشة أل علي إنجازاً بحصولها على المركز التاسع في نفس الفئة بعد أداء رائع في مشاركتها الأولى على هذا المستوى القاري، حيث استطاعت أن تتفوق على لاعبة كازاخستان في دور الـ 16 لتقابل لاعبة أوزبكستان وخسرت بعد أداء رائع أبهر الجميع.

فرقي رجال

وعلى مستوى الفرق رجل القوس الأولمبي شارك كل من عبيد الحمادي وعبدالله الكتبي وسلطان الكتبي، وقد اختتم الفريق في المركز السادس بعد الفوز على منتخب باكستان والخروج أمام فريق الهند الذي سيلعب في اليوم الختامي على الميدالية الذهبية.

القوس الأولمبي

وفي فئة القوس الأولمبي مختلط مثل منتخبنا الثنائي عبدالله الكتبي وعائشة آل علي نجح منتخبنا في تخطي المنتخب القطري في دور الـ 8 وتأهل الفريق للدور القبل نهائي، حيث قابل المنتخب الأوزبكي الذي تأهل للعب على الميدالية الذهبية.

مشاركة ناجحة

ووصف الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، مشاركة «أبيض القوس والسهم» في البطولة بالناجحة وأنها أكسبت لاعبي ولاعبات المنتخبات خبرات كبيرة، فضلاً عن تحقيق نقاط جيدة تقربهم من الأولمبياد والتنافسية العالمية، حيث حافظ اللاعبون على مستوى 600 نقطة وهو أمر جيد، فيما تتوجه الآمال والتطلعات لتخطي حاجز الـ 600 نقطة في الاستحقاقات المقبلة.

مكاسب إدارية

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي: «إن من المكاسب الإدارية الكبيرة التي خرجت بها دولة الإمارات من هذه المشاركة هو نيل ثقة الاتحاد الآسيوي في تنظيم الجولة الرابعة من البطولات المقبلة في دولة الإمارات، وهو أمر إن تم سيسهم بشكل لافت في دفع رياضة القوس والسهم إلى الأمام».

نشر اللعبة

وثمّن الكعبي الاهتمام الكبير الذي تجده لعبة القوس السهم على مستوى دولة الإمارات، حيث وصل عدد الأندية في مختلف إمارات الدولة إلى 13 نادياً، فيما وصل عدد الملاعب إلى ثلاثة مجهزة بالكامل.

شركاء النجاح

وتوجه عادل الحمادي، رئيس لجنة المنتخبات، رئيس بعثة الإمارات التي شاركت في البطولة الآسيوية، بالشكر إلى كل من أسهم في النجاح من مشاركة «أبيض القوس والسهم» في الجولة الثانية بالبطولة الآسيوية للقوس والسهم، واصفاً المستويات التي ظهر بها نجوم «أبيض القوس والسهم» بأنها مميزة وتبشر بالخير، خاصة أن معظم المشاركين في هذا التحدي الآسيوي الكبير تعتبر هذه مشاركتهم الأولى في مواجهة نجوم كبار ولهم سجل حافل من المشاركات القارية والعالمية.

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