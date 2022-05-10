أتلانتا هوكس وميلووكي باكس يتواجهان في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) أمس عن استضافة أبوظبي فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس (Milwaukee Bucks) حامل لقب البطولة موسم 2021، إذ سيلتقي الفريقان في مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك المرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، الحدث العالمي الرائد في قطاع السياحة والسفر الداخلي والخارجي في الشرق الأوسط. وسيتم الإعلان عن طرح تذاكر المباريات للبيع في وقت لاحق.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا أن نستضيف وأول مرة في دولة الإمارات مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ونتطلع إلى الترحيب بفريقي أتلانتا هوكس، وميلووكي باكس، وجمهور المتابعين من عشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم في العاصمة أبوظبي ليستكشفوا بأنفسهم المقومات والإمكانات التي تتمتع بها هذه المدينة الرائعة وتجربة كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة».

إنجاز مهم

من جانبه، قال رالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط: لا شك في أن استضافة فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في أبوظبي في أكتوبر المقبل تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة نمو الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وكرة السلة على الصعيد العالمي.

وبدوره، قال ستيف كونين، الرئيس التنفيذي لفريق أتلانتا هوكس: تواصل الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية القيام بدور رائع في نمو وتطوير اللعبة على المستوى الدولي، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للمشاركة في إقامة أولى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي.

وقال بيتر فيجين، رئيس فريق ميلووكي باكس وساحة «فيسرف فورام»: يشرفنا أنه تم اختيارنا للمشاركة في أولى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في دولة الإمارات.

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