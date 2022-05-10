5 ميداليات لدراجات الإمارات في كأس العرب

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت الإمارات 5 ميداليات ملونة بواقع فضيتين و3 برونزيات في بطولة كأس العرب للمضمار للدراجات الهوائية التي انطلقت الأحد الماضي وتختتم منافساتها اليوم (الأربعاء) في القاهرة.

وتحققت الميداليات الـ5 بواسطة منتخب السيدات المكون من الثلاثي صفية الصايغ وشيخة عيسى وهدى حسين، والذي حصل على المركز الثاني في فئة السرعة الفرقية، وتوجت هدى حسين بالميدالية الفضية الثانية في سباق الإقصاء فئة الشابات، فيما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق محمد محراب في سباق الاسكراتش رجال وصفية الصايغ في سباق الإقصاء سيدات ومزنة المرزوقي في سباق الاسكراتش شابات.

وتشارك الإمارات في بطولة كأس العرب للمضمار الأولى ببعثة تتكون من 9 لاعبين ولاعبات هم محمد أحمد المطيوعي، محمد محراب وطلال سويدر، عبد الله الحمادي، سعيد سيف سلطان، صفية الصايغ، شيخة عيسى، هدى حسين ومزنة المرزوقي، ويضم الجهاز الفني بدر علي ثاني مدرب المنتخبات للمضمار وسناء المرداسي مدربة السيدات وأحمد معيوف ميكانيكي ورئيس البعثة ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وأكد ياسر الدوخي أن حصاد منتخباتنا الوطنية في اليوم الأول للبطولة يعتبر إيجابياً وحافزاً لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة في بقية المنافسات، خصوصاً أن لاعبينا ولاعباتنا على أتم الاستعداد للبطولة، وقادرون على حصد المزيد من المراكز المتقدمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز