أول دوري إماراتي للكريكيت T 20 في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس الإمارات للكريكيت عن إضافة راعٍ جديد لأحد الفرق المشاركة في دوري الإمارات للكريكيت «T 20» الذي سينطلق لأول مرة بداية من شهر نوفمبر المقبل بمشارك 6 فرق محترفة تمثل قمة فرق الكريكيت على الصعيد الآسيوي.

وكانت مجموعة «أداني» جروب التجارية الهندية العملاقة أعلنت أمس على عزمها رعاية أحد الفرق المشاركة في البطولة التي يتوقع لها أن تكون خير بداية لأول وأقوى دوري محلي في رياضة الكريكيت.

وتعتبر مجموعة أداني الهندية التي تمتلك استثمارات كبيرة ومتنوعة في الرياضة على مستوى آسيا من خلال شركة أداني (سبورتس لاينز) بجانب أنشطتها التجارية المتنوعة إضافة جديدة إلى مجمل الشركات التي فازت بحقوق رعاية فرق الدوري الإماراتي الأول للكريكيت.

وأكد خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس دبي للكريكيت أن تجهيزات انطلاق أول دوري إماراتي في رياضة الكريكيت على قدم وساق، وأن التحضيرات شبه مكتملة بفضل دعم رعاية وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وأضاف إن الدوري الإماراتي سيكون منصة دولية لاكتشاف النجوم الشباب الذين سيمثلون الفرق الستة المشاركة في البطولة والتي ستخوض 34 مباراة طيلة فترة إقامة البطولة من المتوقع لها أن تشهد قمة المنافسة والندية بجانب الحضور الجماهيري الكبير الذي يتوقع أن تشهده البطولة بحكم شعبية لعبة الكريكيت بين كل الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة.

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