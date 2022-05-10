«الأولمبية» تقف على تحضيرات منتخباتنا لـ «خليجية الكويت»

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اطمأنت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية على استعدادات فرق الرياضات المشاركة في غمار منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة (13-31) من مايو الجاري.

وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان سير تدريبات منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات بنادي البطائح حيث كان في استقبالها عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات، كما تابعت تدريبات منتخبنا الوطني لألعاب القوى للرجال والسيدات التي أقيمت بنادي الثقة للمعاقين.

وتعرفت بنت سليمان من الأطقم الفنية على مستويات اللاعبين قبيل انطلاق دورة الألعاب الخليجية ومدى جاهزيتهم للتنافس على أفضل النتائج والتتويج بالميداليات الملونة، خاصة وأن فريق كرة قدم الصالات للرجال خاض تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض عدم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا. دبي - البيان

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