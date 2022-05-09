«الإمارات للدراجات» ثالث جولة إيطاليا

المصدر: (روما - وام)

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فاز الكولومبي فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثالث في المرحلة الثالثة من جولة إيطاليا، والتي تضمنت سباقاً للسرعة على مسار 201 كم انطلاقاً من كابوسفار وصولاً إلى بالاتونفورد في هنغاريا، وقال فيرناندو غافيريا: «كان سباق السرعة صعباً وشاقاً، تعاون جميع أفراد الفريق لتحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج».

من جانب آخر، حافظ جواو ألميدا من فريق الإمارات على مركزه في التصنيف العام، محتلاً المركز 11 في التصنيف الذي يتصدره ماثيو فان دير بول من فريق «ألبيتشين - فينكس». ويركز ألميدا على مشاركته في المرحلة الرابعة من الجولة، والتي ستقام اليوم في صقلية، تمثل فرصة مهمة له للتقدم في مراكز التصنيف العام.

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