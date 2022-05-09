جمعة الظاهري: الذهبية «الخليجية» هدف منتخب الهوكي

المصدر: دبي - وام

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أكد جمعة محمد الظاهري قائد المنتخب الإماراتي لهوكي الجليد أن الميدالية الذهبية في مسابقة هوكي الجليد بدورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت هدف الفريق في أول دورة خليجية تشهد إدراج هذه الرياضة التي تتفوق فيها الإمارات بجدارة.

وتشارك الإمارات في 16 لعبة فردية وجماعية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت من 13 إلى 31 الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون

ويمثّل الإمارات في الدورة 285 رياضياً ورياضيةً، وسينال جمعة محمد الظاهري لاعب منتخبنا الوطني لهوكي الجليد شرف رفع علم الدولة في حفل الافتتاح الرسمي.

وعبر الظاهري عن فخره واعتزازه باختياره لحمل علم الدولة في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير، مؤكداً أنه يعد تقديراً من اللجنة الأولمبية الوطنية لرياضة هوكي الجليد والرياضات الشتوية ككل، وشرفاً يكلل أعناق جميع الرياضيين في هذه اللعبة، ويجسد التقدير للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه الرياضة في الفترة الماضية، وكان أحدثها فوز منتخبنا بكأس العالم للمستوى الثالث في لوكسمبورج الشهر الماضي.

وقال: «نالت الإمارات ثقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد وتحديداً اللجنة الفنية كي تكون مركزاً لتطوير اللعبة في الخليج.. ولذا سيكون الفوز بلقب المسابقة في دورة الألعاب الخليجية طموحنا الأول».

وأضاف: «ثقة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد جاءت نتيجة جهود مستمرة وعمل دؤوب على الصعيدين الإداري والفني في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الذي يملك قيادات وأعضاء مجلس إدارة على أعلى مستوى في الإدارة والتخطيط، ما ينعكس على جميع عناصر اللعبة».

تكريم

وعد الظاهري تكريمه وتكليفه بحمل علم الدولة في هذا المحفل الخليجي، تتويجاً لمسيرة إنجازاته التي حققها مع هوكي الجليد على مدار الأعوام الطويلة الماضية ومن بينها حصوله على لقب أفضل لاعب في آسيا مرتين عامي 2009 و2012، وأفضل لاعب في الخليج 3 مرات، ولقب أفضل لاعب في منتخب الإمارات في كأس العالم 2010.

طفرة

وأشار الظاهري، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للاتحاد إلى أن هوكي الجليد في الإمارات يعيش طفرة حقيقية وتحديداً منذ عام 2009 حينما صدر قرار إنشاء نادي أبوظبي لهوكي الجليد الذي أصبح في ما بعد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الطفرة، في ظل ضمه فرقاً مختلفة ومتنوعة لجميع المراحل السنية للعبة، علاوة على فريق نسائي للعبة.

وأشار إلى أن اهتمام هوكي الجليد في الدولة شمل أيضاً مختلف الكوادر الفنية والإدارية للعبة، إذ مثل الإمارات في بطولة العالم الحكم الدولي يحيى الجنيبي، وشاركت المرة الأولى حكمة إماراتية وهي فاطمة العلي في منافسات بطولة العالم.

وأكد أن المنتخب يتطلع للوصول إلى المستوى الأول في بطولات كأس العالم بعد وصوله إلى المستوى الثاني وهو إنجاز لم تحققه أي دولة عربية من قبل.

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