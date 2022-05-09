شعار الرئاسة يتألق في الحول والزمول بـ«ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصلت هجن الرئاسة تفوقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022» الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.

واستطاعت مؤسسة هجن الرئاسة الفوز بأغلب أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ في منافسات المهرجان، إذ نجحت في حصد 19 شوطاً من إجمالي 26 شوطاً لمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت أمس لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وحصدت هجن الرئاسة عبر مضمريها الأساسيين محمد عتيق بن زيتون المهيري وعلي بن جميل الوهيبي وسلطان محمد الوهيبي 8 أشواط في منافسات الفترة المسائية التي شهدت 12 شوطاً، خصصت لها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة بدأت من 300 ألف درهم وصولاً إلى جوائز قيمة لأصحاب المراكز التالية في الترتيب.

الفترة المسائية

وجاء ناموس هجن الرئاسة في أشواط الفترة المسائية عن طريق «فزعة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط الأول بتوقيت 12.28.08 دقيقة، وهملول مع المضمر علي بن جميل الوهيبي بتوقيت 13.18.04، و«بشاير» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 12.22.03، و«هملولة» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي بتوقيت 12.36.01.

والوثبة مع المضمر سلطان الوهيبي بتوقيت 12.42.00 دقيقة، و«سرابة» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط التاسع، و«عذاري» مع المضمر نفسه في الشوط الحادي عشر بتوقيت 12.37.00 دقيقة، واختتمت «أشواق» الألقاب الثمانية لهجن الرئاسة بتتويجها بالشوط الثاني عشر والأخير بتوقيت 12.40.05.

أما هجن العاصفة فقد حصدت لقب الشوطين الرابع والسابع عن طريق «لزام» و«لبيب» بقيادة المضمر غياث الهلالي، فيما خطفت هجن الشيحانية لقب الشوط السادس عن طريق المطية «الطيارة» بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري بتوقيت 12.36.01 دقيقة، إضافة إلى لقب الشوط العاشر الذي حصده «كفو» بتوقيت 12.44.08 دقيقة.

أما في الفترة الصباحية فقد حصلت هجن الرئاسة على 11 شوطاً من إجمالي 14 لحول وزمول هجن أصحاب السمو الشيوخ، فيما حصدت كل من العاصفة والشيحانية وسيح السلم لقب شوط واحد.

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