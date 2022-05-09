16 سبتمبر موعداً لانطلاقة الموسم الجديد لكرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد اتحاد الإمارات لكرة اليد، الـ 16 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق مسابقات موسم اللعبة، والذي تدشنه بطولة كأس الإمارات للرجال، على أن يختتم الموسم الجديد 2022/2023، بحد أقصى، في الـ 31 مايو 2023. واعتمد مجلس الإدارة، إقامة 7 بطولات على أجندة الرجال للموسم الرياضي 2022/2023، وهي كأس الإمارات، ومباراة السوبر الإماراتي، والدوري العام.

ومباراة السوبر البحريني الإماراتي، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والذي يقام لهذا الموسم، بمشاركة لاعبي الفئة الأولى فقط من المواطنين وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس النخبة، التي تم استحداثها لتقام في ختام مسابقات الرجال لهذا الموسم، بمشاركة أربعة فرق، هم أبطال مسابقات كأس الإمارات، والدوري العام، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة. كما تم تحدد الاثنين الـ 18 يوليو المقبل، موعداً لفتح باب تسجيل الأندية لقوائم لاعبيها وأجهزتها الإدارية والفنية والطبية في الموسم الرياضي الجديد.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدوري الخامس بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس الإدارة، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وقد ناقش الاجتماع تقارير اللجان الفنية (المنتخبات، المسابقات، الحكام، المدربين)، عن الفترة الماضية، وتناول الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

كما اعتمد مجلس الإدارة، قرار إلزام مدربي الأندية باجتياز الدورة التدريبية للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى (D)، والتي سيعقدها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في أكتوبر القادم، وذلك شرطاً لاستمرار المدرب مقيداً في قوائم النادي خلال الموسم الرياضي 2022/2023.

كما اعتمد خلال الاجتماع، أجندة مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد، وهي على النحو التالي: فئة الشباب (الدوري العام – والذي تنطلق منافساته الاثنين 19 سبتمبر المقبل، وكأس السوبر، وكأس الإمارات، وستنطلق منافسات فئة الناشئين الدوري العام، السبت 24 سبتمبر، من ثم كأس الإمارات، وفي فئة الأشبال الدوري العام، ينطلق الموسم الأحد 25 سبتمبر، ومن ثم كأس الإمارات، في حين، اشتملت منافسات فئة الصغار على الدوري الذي سينطلق الجمعة 23 سبتمبر، ويتبعه كأس الإمارات، وفي ختام المسابقات، تنطلق منافسات مهرجانات البراعم «A»، الأحد 2 أكتوبر، ومهرجانات البراعم «B»، الأحد الموافق 9 أكتوبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز