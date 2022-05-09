«التجديف الواقف».. يدشن مهرجان دلما التاريخي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت مساء أول من أمس مسابقات وفعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان سباق دلما التاريخي»، على شاطئ جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، ويستمر لغاية 20 مايو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويقدم المهرجان أكثر من 354 جائزة للمتسابقين في مختلف مسابقات المهرجان بقيمة تتجاوز 28 مليوناً و160 ألف درهم، منها (25 مليون درهم جوائز سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مليونان و300 ألف درهم جوائز سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، 860 ألفاً و100 درهم جوائز ومسابقات المهرجان المصاحبة).

تعاون

وقد دشن سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح مسابقات الدورة الخامسة من المهرجان، إذ يقام السباق بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، وشهد السباق مشاركات واسعة من أكثر من 12 جنسية ضمن كافة فئاتها (المحلي، رجال، نساء، أطفال) ضمن جولاتها الأولى، ومن المتوقع أن تشهد الجولات المقبلة يومي 14 و15 مايو الجاري مشاركات أوسع من المتسابقين.

كما تضمن المهرجان بيومه الأول عروضاً فنية وشعبية من التراث الإماراتي قدمتها الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، وفرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وتضمنت عروض الفرقتين فنون (الليوا، العيالة، المديما، الأهالة)، المصحوبة بالأغنيات الوطنية والتراثية المتنوعة. وتشمل الدورة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي الكثير من المسابقات والفعاليات المصاحبة التي تصل إلى 21 فعالية رئيسية، بالإضافة إلى 35 مسابقة بحرية وتراثية، وألعاب شاطئية وغيرها. وتتضمن المسابقات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، سباق دلما للتجديف على البورد الواقف، قفال بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، مسابقة الصيد بالصنارة «كاستينغ»، وبطولتي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، وغيرها من المسابقات والمنافسات.

من جهة أخرى، بدأت اللجنة المنظمة للمهرجان استقبال المشاركين من فرق وأفراد للتسجيل في المسابقات، ومنها (بطولتا الكيرم والدومينو للرجال والسيدات، بطولتا كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية)، بالإضافة إلى الرسم، والطبخ، والأزياء التراثية، وغيرها من المسابقات اليومية التي سيشهدها المهرجان.

مسرح

ويستقطب مسرح المهرجان الأهالي والأطفال والزوار، لما يقدمه من مسابقات ثقافية وألعاب شعبية ولوحات فنية من التراث، تهدف إلى تثقيف الزوار من مختلف الجنسيات حول تراث الإمارات، وإرشادهم إلى الفعاليات التي يمكنهم المشاركة فيها والاستفادة منها، والتعريف بالرعاة الذي يقدمون دعماً كبيراً لإحياء المهرجان والحفاظ على التراث.

ويقدم فعاليات المسرح اليومية الإعلامي «حمدان الحمادي»، الذي يتفاعل بأسلوبه العفوي مع جمهور المسرح من مختلف الفئات العمرية، ضمن مسابقات تفاعلية وأسئلة تراثية وتاريخية وثقافية، بالإضافة إلى العديد من الألعاب المصممة للأطفال، حيث يصحب هذه المسابقات جوائز قيمة للمشاركين فيها.

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