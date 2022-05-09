الشعفار والظالعي في لجنة الاتحادات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في اجتماعه في العاصمة الأوزبكية طشقند تشكيل لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية برئاسة الكوري الجنوبي شي تاي وون، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضوية كل من أسامة الشعفار نائب رئيس «دولي» الدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، وقيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، والدكتور مالاف شروف رئيس آسيوي الشراع والتجديف، وشونج أيوسن رئيس آسيوي الرماية، ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز