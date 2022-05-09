«عربي الدراجات» يعتمد عضوية بوعصيبة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية تعيين منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات ليكون عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي، كما اعتمد رئيس الاتحاد العربي تعيين ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات ليشغل منصب الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي.

جاء ذلك بعدما احتفظ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي برئاسة الاتحاد العربي للدراجات لدورة رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2024 بفوزه في الانتخابات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في مقر اللجنة الأولمبية المصرية أول من أمس، وحصل خلالها على 11 صوتاً مقابل 8 أصوات لمنافسه الكويتي نائل العوضي. كما اعتمد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، استمرار تواجد إسماعيل سالم الحوسني في منصب الأمين العام للاتحاد العربي، إضافة إلى استمرار تواجد سالم أحمد الشحي في منصب المدير المالي بالاتحاد.

وتوجه رئيس الاتحاد العربي بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد العربي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مشيراً إلى أن الأجواء الإيجابية التي سادت الانتخابات تؤكد أن الاتحاد العربي أسرة واحدة، تعمل من أجل الارتقاء برياضة الدراجات على المستوى العربي ومواكبة التطوير الذي يحدث باستمرار في اللعبة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من البطولات العربية، حيث سيتم إطلاق أجندة فعاليات تتواكب مع كل التطلعات خصوصاً بعد نجاح البطولة العربية المجمعة الأولى التي استضافتها القاهرة العام الماضي.

شكر

وتوجه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإلى كل المسؤولين الرياضيين في الدولة على دعم ترشيحه مرة أخرى في الاتحاد العربي للدراجات ليواصل رحلة العطاء المستمرة من عام 1997 وحتى الآن، حيث تولى الرئاسة بالتحديد في يونيو 1997، وكان مقر الاتحاد في العاصمة الرياض، وانتقل إلى مدينة القاهرة ثم إلى الإمارات بمقره الحالي بمدينة الشارقة في 2003.

كما شهد الاتحاد العربي للدراجات الهوائية قفزة نوعية في أنشطته وبطولاته منذ تولي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئاسته، إضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التطوير وتوقيع اتفاقيات التعاون مع جهات رياضية مختلفة مثل الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وإقامة بطولات سنوية في اختصاص دراجة الطريق ودراجة المضمار والدراجة الجبلية. كما ساهم الرئيس الحالي للاتحاد العربي في إنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية والذي أسندت له مهام تدريب وتطوير كوادر الدراجات على مستوى الوطن العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز