«GX» يمثل الإمارات في مونديال «موبايل ليجند»

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق «GX Squad» من الإمارات ببطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعبة «موبايل ليجند» الإلكترونية، محققاً العلامة الكاملة بفوزه بجميع مبارياته، ومتغلباً في المباراة النهائية على منافسه «ORIGIN» بنتيجة 3 - 1، أقيمت المنافسات في دبي فستيفال سيتي، وحصدت المباراة النهائية أكثر من 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبفوزه بالبطولة تأهل فريق «GX Squad» لتمثيل الإمارات والعالم العربي في بطولة العالم للعبة «موبايل ليجند»، التي ستقام العام الجاري في سنغافورة، ويطمح الفريق لتشريف الدولة في المحفل العالمي.

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