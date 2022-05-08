بحضور سلطان بن حمدان.. «الرئاسة» تحصد ثنائية إيذاع الشيوخ في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، ونجحت في حصد الناموس ورموز سن الإيذاع التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم السابع من المهرجان في عاصمة الميادين بالوثبة بأبوظبي، والذي تستمر فعالياته حتى 14 الجاري.

وحصدت مؤسسة هجن الرئاسة ثنائية بالتتويج برمزي الإيذاع الأبكار والجعدان في الفترة المسائية، التي أقيمت لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، الذي تابع شوطي الرموز في الفترة المسائية، اللذين شهدا تنافساً شديداً بين الشعار العملاقة من أجل حصد الناموس.

ونجحت هجن الرئاسة في التتويج بكأس الإيذاع الأبكار في الشوط المفتوح بمشاركة أقوى المطايا في هذه السن، حيث حلقت «علاج» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي بالناموس وكأس الأبكار بعد أن استطاعت أن تفرض سيطرتها على مسافة الشوط البالغة 6 كلم في الربع الأخير من السباق بعد منافسة قوية مع «ندا» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي.

وأظهرت «علاج» قوة كبيرة في الأمتار الأخيرة لتحقق المركز الأول بتوقيت زمني قدره 8:39:07 دقائق، بفارق نحو 3 ثوانٍ عن «ندا» لهجن العاصفة التي جاءت ثانيةً بتوقيت 8:42:02 دقائق، فيما أنهت الشوط في المركز الثالث «صدى» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 8:42:03 دقائق.

واستمرت هيمنة هجن الرئاسة في شوط الرمز الثاني وبندقية الجعدان الإيذاع المفتوح، وذلك بعدما نجح «غازي» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في السيطرة على مجريات السباق، خصوصاً في الكيلو متر الأخير، ليصل إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 8.47:04 دقائق، كما واصل بن زيتون المهيري سيطرته على المركزين الثاني والثالث عن طريق «المشاغب» و«منهل».

من جهته أعرب علي جميل الوهيبي، مضمر هجن الرئاسة، عن سعادته بالتتويج وحصد الناموس في ختامي الوثبة هذا الموسم، مؤكداً أن الفوز بالرموز في ميدان الوثبة له طعم ومذاق خاص في ظل الأهمية والعراقة التي يتمتع بها المهرجان الختامي بالوثبة، لما له من تاريخ كبير في عالم رياضة الهجن.

وقال إن الفوز برمز الإيذاع الأبكار في شوط المفتوح جاء بعد عمل جاد ومضنٍ على مدار شهور طويلة من أجل التحضير للمشاركة في المهرجان الختامي للموسم، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة وراء تألق هجن الرئاسة خلال السباقات.

وكانت الفترة الصباحية شهدت سيطرة هجن الرئاسة على أغلب الأشواط، واستطاع «الشعار الأحمر» حصد لقب 16 شوطاً من 25 شوطاً، وسط تألق واضح لمضمري هجن الرئاسة التي ظهرت بشكل رائع، فيما حصدت هجن «العاصفة» نقطتين، و«شعار» للشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مثلها، كما حصدت هجن «الشحانية» 4 نقاط.

من جهة أخرى يدخل المهرجان مرحلة جديدة اعتباراً من غدٍ الاثنين مع انطلاق تحديات سن الكبار، سوار الحول والزمول أو الثنايا، إذ تقام اليوم 26 شوطاً للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية، حيث تتنافس المطايا على نيل الناموس والجوائز المالية التي تبدأ من 400 ألف درهم في أول أشواط الفترة المسائية.

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