فيصل بن حميد القاسمي يحتفظ برئاسة الاتحاد العربي للدراجات

المصدر: وام

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احتفظ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بمنصبه برئاسة الاتحاد العربي للدراجات وذلك عقب فوزه بالانتخابات التي أجريت اليوم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بالقاهرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وفاز الشيخ فيصل بن حميد بمجموع 11 صوتا مقابل 8 أصوات للكويتي نائلي عبدالله محمد العوضي، حيث تستمر الدورة الانتخابية الجديدة للاتحاد حتى عام 2024.

وتولى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئاسة الاتحاد العربي للدراجات بداية من عام 1997، حقق خلالها الاتحاد العديد من الانجازات والنجاحات التي أحدثت نقلة نوعية في اللعبة واعتراف الاتحاد الدولي بالاتحاد العربي، كما نقل مقر الاتحاد إلى دولة الإمارات.

وبالنسبة لبقية المقاعد فقد حسم بالتزكية مقعدي منصب نائب الرئيس وذلك لكل من الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وعبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات.

أما مقاعد العضوية فقد ذهبت لكل من نور الدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي، وخالد كوكش رئيس الاتحاد السوري، وفوزي لوصيف الأمين العام للاتحاد الجزائري، وسيف الرشيدي رئيس الاتحاد العماني، ومحمد كاتم نائب رئيس الجامعة المغربية، ونوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية، إضافة إلى مقعد الاتحاد الفلسطيني الذي يشغله محمد سعيد تمراز نائب رئيس الاتحاد.

وبالنسبة للمقعد النسائي فسيتم اختياره خلال أول اجتماع للمجلس حيث ترشح له كل من الأردنية لبني الصمادي، والسورية زينب أمين.

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