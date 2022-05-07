«مطفية» تحلق بكأس الإيذاع الأبكار و«قناد» بندقية الجعدان في ختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم السادس من المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، التي أقيمت أمس السبت، على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وتستمر فعالياته حتى 14 مايو الجاري.

وشهدت المنافسات صراع المطايا المشاركة على حصد ناموس ورموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار 36 شوطاً، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية التي خصصت خلالها اللجنة المنظمة 8 رموز.

ونجحت «مطفية» لمحمد عبد الله بن سبعين المحرمي في انتزاع أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل، بعدما توجت بكأس الأبكار المحليات في الشوط المفتوح، إضافة إلى مليون ونصف درهم، إذ استطاعت تسجيل أفضل توقيت زمني خلال المنافسات، ووصلت إلى خط النهاية في 8:53:4 دقائق.

وحلق «قناد» لمنصور سعد الأحبابي ببندقية الإيذاع القعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما تفوق على منافسيه، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8:54:07 دقائق.

وفي الشوط الرموز الثالث تألقت «بث» لناصر عبد الله أحمد المسند، وتمكنت من انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها الجائزة وقدرها مليون درهم، وذلك بعدما تصدرت السباق في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني قدره 8:57:08 دقائق.

وأهدى القعود «سرحان» مالكه حمد راشد غدير الكتبي ناموس الشوط الرئيس الرابع، وبندقية الإيذاع الجعدان المحليات، إذ قدم أداء مميزاً وضعه في صدارة الشوط، ليعبر خط النهاية بتوقيت قدره 8:58:09 دقائق.

وتألق شعار مبارك سهيل اليبهوني الظاهري، وخطف رمزين غاليين على التوالي، بعدما أهدته البكرة «الكوس» ناموس وكأس الأبكار المحليات في فئة الإنتاج، ومليون درهم، في الشوط الخامس بتوقيت 8:54:04 دقائق، قبل أن يتوج «الشارد» بناموس الشوط السادس، وبندقية الجعدان المحليات الإنتاج، بتوقيت زمني قدره 8:57:00 دقائق.

وظهر شعار المضمر المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط الرئيس السابع، ونجح في حصد الناموس والظفر بكأس الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية مليون درهم، وذلك عن طريق البكرة «الباسلة» التي تمكنت من إحراز لقب الشوط بتوقيت 8:59:09 دقائق.

واختتمت المنافسات بتتويج «سلاف» لسالم سعيد منانه الكتبي ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج بعدما أنهت مسافة الشوط في 8:58:05 دقائق.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب نهاية المنافسات مباشرة، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى تنطلق اليوم الأحد منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث خصصت اللجنة المنظمة 25 شوطاً خلال الفترة الصباحية تتنافس خلالها المطايا المشاركة على جوائز مالية قيمة، بينما تتركز الأنظار على شوطي الفترة المسائية، التي تشهد الصراع على كأس الإيذاع الأبكار المفتوح وجائزته المالية مليون درهم، وبندقية الإيذاع الجعدان المفتوح وجائزته المالية 800 ألف درهم.

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