«أبيض القوس والسهم» يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية بالجولة الثانية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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دشن منتخبنا الوطني للقوس والسهم «الأبيض» أمس مشاركته في البطولة الآسيوية للقوس والسهم، والتي تقام في مدينة السليمانية بالعراق في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، عبر تحديات الجولة الثانية بمشاركة 60 رامياً من مختلف دول القارة.

ويشارك “أبيض القوس والسهم" في البطولة بثمانية لاعبين من فئتي القوس المركب والأولمبي، حيث يشارك في فئة المركب الرامي أيوب العري، والرامية عائشة المنصوري، وفي الأولمبي عبيد الحمادي وسلطان الكتبي وعبدالله الكتبي وعائشة آل علي وفاطمة البلوشي ومها الحوسني.

وفي تصريح له لوسائل الإعلام العراقية، تقدم عادل الحمادي، رئيس بعثة منتخب الإمارات للقوس والسهم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة على حسن الاستقبال والحفاوة التي حظيت بها البعثة منذ وصولها للعراق متمنياً للبطولة النجاح وجميع الفرق المشاركة التوفيق، ومؤكدا جاهزية منتخبنا الوطني لضربة البداية عبر انطلاقة قوية بفضل التحضيرات القوية التي استبقت المشاركة في البطولة.

وأقيم مساء أمس الجمعة الاجتماع الفني لمدراء المنتخبات المشاركة في الجولة الثانية من بطولة آسيا للقوس والسهم، وحضره عادل الحمادي، رئيس بعثة الإمارات، وبعد انتهاء الاجتماع تبادل الحمادي الهدايا التذكارية مع سعد المشهداني، رئيس اللجنة المنظمة البطولة، رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، والأمين العام للاتحاد العربي للقوس والسهم. ومع تشابول، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد بنغلاديش للقوس والسهم.

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