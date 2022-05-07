تجرية معايشة ألمانية لمدرب اليد إبراهيم الأميري

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يتوجه المدرب الوطني إبراهيم عيسى الأميري المدير الفني للمنتخب الوطني لسيدات اليد، ومساعد مدرب المنتخبات الوطنية لفئات الشباب والناشئين والأشبال، ومساعد مدر الفريق الأول للعبة بنادي مليحة، الثلاثاء المقبل إلى ألمانيا للمعايشة مع الفريق الأول لكرة اليد بنادي «تي بي في ليميجو» بمقاطعة نوردراين فيستفالين الألمانية، ويعتبر النادي من أعرق الأندية الألمانية في تاريخ اللعبة والحاصل على بطولة كأس ألمانيا في الموسم الماضي.

وأكد المدرب الوطني إبراهيم الأميري، أن هذه الخطوة التي اتخذها تأتي لتعزز حرصة للاستفادة بما هو جديد في عالم اللعبة ولاكتساب مزيد من الخبرات التي يمتلكها، والتي تستهدف الاستفادة من خبرات مدربين عالميين لديهم الخبرة الكبيرة والمميزة في عالم كرة اليد الألمانية والتي تعتبر في مقدمة دول العالم بهذه الرياضة، وكذلك من خلال حضور التدريبات اليومية للفريق على مدار الفترتين الصباحية والمسائية خلال الفترة من 10 ولغاية 21 مايو الجاري إلى جانب حضور المباريات التي يخوضها الفريق في الدوري الألماني، والحرص على متابعة تدريبات المراحل السنية للعبة بالنادي العريق.

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