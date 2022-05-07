مصر تشارك في «ألعاب البحر المتوسط»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن مصر سوف تشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في يونيو المقبل في وهران بالجزائر.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين أشرف صبحي مع عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالي الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يعقد صبحي عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل بحضور اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الاتحادات الرياضية لبحث آخر استعدادات البعثة المصرية المشاركة في البطولة.

وتحرص اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة على تحديث كافة المعايير والضوابط الخاصة بالمشاركات المصرية في مختلف البطولات والمنافسات في ضوء دراسة مستوفية لاحتياجات ومتطلبات كافة الاتحادات.

ووفق توجيهات وزير الشباب والرياضة تعكف اللجنة العلمية بالوزارة للتخطيط لدورات الألعاب الأولمبية 2024 و 2028، وتشارك خلال الفترة المنقضية والحالية العديد من الاتحادات الرياضية المصرية في مختلف البطولات والمنافسات منها رفع الأثقال والجمباز والجودو والسلاح والتايكوندو والكاراتيه والمصارعة والملاكمة.

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