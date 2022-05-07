منتخب الشاطئية يلعب مع مصر 10 و12 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراتين وديتين مع نظيره المصري يومي 10 و12 الجاري، ضمن معسكره الخارجي في مصر، استعداداً لمشاركته في بطولة غربي آسيا التي يستضيفها الاتحاد السعودي من 16 إلى 21 الجاري، ويلعب «الأبيض» في المجموعة الأولى بالبطولة، ويبدأ مشواره بلقاء منتخب عُمان 16 الجاري، ثم منتخبي لبنان والكويت يومي 17 و18 منه.

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعباً، وهم حميد جمال، أحمد بشر، وليد المحمدي، وليد بشر، سعيد عيد، هيثم الكعبي، علي المحمدي، راشد عيد، جمال محمد، عبدالله عباس، هشام منتصر، عباس علي، محمد عبيد، محمد علي.

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