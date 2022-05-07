جائزة «BWF» لـ«الريشة الطائرة» والأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والأولمبياد الخاص الإماراتي بجائزة «BWF» الدولية في دورتها الأولى التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة.

ضمن فئة البرنامج الأكثر دمجاً عالمياً لعامي 2020 و2021، وتفوق الملف الإماراتي على ملفات سويسرا والنرويج وبيرو وأوغندا، وأكد توماس لوند، الأمين العام للاتحاد الدولي، أن الجائزة لمنظومة العمل الوطنية المتناغمة داخل الإمارات التي أدت لهذا المستوى من الدمج لأصحاب الهمم.

وتأتي الجائزة تقديراً لجهود اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والأولمبياد الخاص الإماراتي، لدمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وتم إطلاق استراتيجية عمل مشتركة في 2020 ركزت على 4 مجالات رئيسية هي التنمية، والفعاليات والشراكات والاتصال وتم الاتفاق أن يتم تنفيذها بدعم من الشركاء الإقليميين والوطنيين، في إطار الاستراتيجية العالمية لتطوير الريشة الطائرة بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للعبة.

وجاءت الاستراتيجية تنفيذاً لخطط الأولمبياد الخاص الدولي لإبرام شراكات مع الاتحادات والهيئات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية تنطلق من الإمارات، لتطوير مستوى لاعبي الأولمبياد الخاص فيما نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة فعاليات عدة خلال «إكسبو 2020 دبي»، لاقت مشاركة كثيفة وتفاعلاً كبيراً.

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