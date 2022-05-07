هجن الرئاسة تسيطر على رموز اللقايا في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهدت منافسات اليوم الخامس من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022» التي أقيمت أمس في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي، تألق مؤسسة هجن الرئاسة التي سيطرت على رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن خلال النسخة الحالية للمهرجان.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

وحلقت مؤسسة هجن الرئاسة بأول رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعدما نجحت في التتويج بكأس وبندقية سن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بمشاركة عدد كبير من نجائب الأصائل.

وتوجت البكرة «القابضة» لهجن الرئاسة تحت إشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، إذ نجحت في خطف صدارة السباق في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، لتعبر خط النهاية محققة توقيتاً زمنياً قدره 7.07.02 دقائق.

وكان القعود «صايب» على قدر التوقعات التي رشحته للتتويج بالناموس، بعدما انتزع بندقية اللقايا القعدان في الشوط الرئيس الثاني المفتوح بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي حصد ثنائية في منافسات أمس.

فارق بسيط

وأنهى «صايب» مسافة الشوط البالغة 5 كلم في زمن قدره 7.04.01 دقائق وبفارق زمني بسيط عن هجن الشيحانية التي نافست على الرمز حتى الرمق الأخير.

من جهته أكد المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري أن هناك تنسيقاً وتفاهماً بين كافة مضمري هجن الرئاسة وهو ما ساعد على تحقيق الانتصارات للشعار الأحمر منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة ستواصل سعيها نحو حصد الناموس خلال الأيام المقبلة من المهرجان.

20

وكانت هجن الرئاسة قد سيطرت على أغلب أشواط الفترة الصباحية في منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ نجحت في حصد الناموس والمركز الأول في 20 شوطاً من أصل 26 شهدتها الفترة الصباحية، بينما توجت هجن العاصفة بالناموس في شوطين، ومثلها لهجن الشيحانية.

من جهة ثانية تقام اليوم منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، حيث يشتد الصراع في الفترة المسائية على وجه الخصوص على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة للإيذاع الأبكار والقعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج، إضافة إلى جوائز مالية قيمة تبدأ من مليون ونصف درهم في شوط الأبكار المفتوح، ومليون درهم في أشواط المحليات، وصولاً إلى 800 ألف درهم في أشواط القعدان المحليات والإنتاج.

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