مهرجان دلما الخامس ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق صباح اليوم فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس الذي تستضيفه جزيرة دلما التاريخية ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

ينظم المهرجان نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً هو السباق الأهم والأساسي في المهرجان، تبلغ قيمة الجوائز فيه 25 مليون درهم.

كما يتضمن المهرجان مجموعة من السباقات والفعاليات الكبرى، أبرزها سباق دلما للتجديف التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع اللجنة العليا للمهرجان.

ويعد واحداً من أهم الفعاليات أو السباقات التي تدخل ضمن أجندة المهرجان، لا سيما وأن مجموع جوائزه المالية يبلغ 2.3 مليون درهم، كما تعد بطولة صيد الكنعد إحدى أهم مسابقات الحدث الكبير التي تنظمها اللجنة العليا للمهرجان، وتفتح البطولة أبوابها للهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات في الدولة، ويبلغ مجموع جوائزها 510 آلاف درهم.

حدث مميز

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التحية للقيادة الرشيدة للدولة على رعايتها ودعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات التي تخص تراث الآباء والأجداد.

وقال: إن مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس مفخرة مهمة وعيد لأهل التراث البحري الأصيل، ويعد المهرجان الأهم الذي يُعنى بكل ما يخص السباقات والفعاليات البحرية، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية يقدم كل غالٍ ويبذل كل ما في وسعه من أجل خروج الحدث بالصورة التي اعتاد عليها الجميع في النسخ الأربع الماضية.

وأضاف: بكل تأكيد إن رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تعد من أهم عوامل نجاح المهرجان منذ نسخته الأولى، لاسيما وأنها تضاعف من قيمته وتعد الحافز الأكبر للمشاركة والتفاعل في مختلف السباقات والفعاليات.

شكر

ووجه الشكر إلى اللجنة العليا وكل العاملين في تنظيم المهرجان على المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها من أجل مواصلة مسيرة نجاح المهرجان الأغلى والأكبر على نفوس أهل البحر وعشاق التراث البحري الأصيل.

وشدد على أن الجميع فائز في هذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه لا خاسر على الإطلاق، فمجرد المشاركة في مهرجان دلما التاريخي مكسب وشرف لكل شخص.

وأعرب عن ثقته التامة في التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة للمهرجان، وكذلك للسباق من أجل مواصلة مسيرة المجد وإظهار الصورة الرائعة التي عكسها المهرجان عن تراث الآباء والأجداد.

تأكيد

ووجه الشكر للشركاء والجهات الداعمة، وكذلك رعاة المهرجان، مؤكداً أنهم من أهم عوامل النجاح على مدار السنوات الماضية، ودوماً ما يؤكدون أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية لها دور في صون التراث الوطني من خلال مثل هذه المشاركات الفاعلة والبناءة. من جهته قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية:

إن مهرجان سباق دلما التاريخي يعد حدثاً مميزاً للاحتفاء بالتراثي البحري لدولة الإمارات ومسيرتها التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة التي تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر وتستشرف المستقبل.

من جهته وجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن دعم واهتمام سموه هو السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز