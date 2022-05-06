منتخب اليد الإماراتي يستعد بتدريبات يومية للخليجية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يبدأ في الخامسة مساء غد السبت منتخب الإمارات لكرة اليد تدريباته اليومية والتي تستمر على مدار أسبوع كامل على أرض صالة صلاح الدين الرياضية بقيادة مدربه الوطني سعيد غريب استعدادً للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة والتي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 ولغاية 31 مايو 2022.

وكان المدرب سعيد قد بدأ مشواره بقيادة المنتخب بنهاية مارس الماضي بعدد من الحصص التدريبية عقب تكليفه من اتحاد اللعبة بهذه المهمة والتي حل فيها بديلاً للمدرب الجزائري سفيان حيواني عقب انتهاء علاقته مع اتحاد اليد بالتراضي عقب مشاركة منتخبنا في البطولة الأسيوية.

سباق مع الزمن

واكد سعيد غريب في حديثه مع "البيان الرياضي" مساء اليوم الجمعة أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاعتذارات للعديد من اللاعبين ولم يكتمل عدد اللاعبين ورغم ذلك أجرينا 5 حصص تدريبية ومن ثم حلول شهر رمضان الفضيل.

ولم يخفي سعيد بان مهمة قيادة المنتخب جاءت متأخرة ولكنها ليست بجديدة علي ويساعدني بالمهمة صقر عبيد مساعد المدرب ومعه الإداري خميس السويدي ومدرب الحراس سعيد غريب، وبمتابعة من إدارة اتحاد وعبد الله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اللعبة.

وسنسعى لتحضير المنتخب بالسرعة الممكنة ونحن نسابق الزمن وأمامنا من الآن بحدة 15 يوم على انطلاق منافسات كرة اليد والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 ولغاية 31 مايو الجاري من خلال التجمعات الداخلية، هذا إلى جانب إقامة بعض المباريات الودية ومنها فريق الجاليات.

24 لاعب

وكشف سعيد قائلاً انه تم دعوة 24 لاعب معظمهم من العناصر الشابة إضافة لبعض العناصر أصحاب الخبرات، ممن شاركوا في البطولة الأسيوية الأخيرة بداية هذا العام بالكويت، وذهب سعيد لأبعد من ذلك قال أن المشاركة في الدورة الخليجية محطة مهم لهذا الفريق والذي نأمل إعداده لفترة قادمة للمشاركة التصفيات الأسيوية والدولية بطموحات التأهل لكأس العالم وأولمبياد 2024.

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