«ملكة البساط» تدشن «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2021 - 2022 بمشاركة ما يزيد عن 1000 لاعب ولاعبة من 42 دولة تتقدمها الإمارات والبرازيل وكولومبيا، ويشهد اليوم الأول من البطولة منافسات «ملكة البساط»، ويشارك فيها مجموعة من أبرز النجمات البرازيليات مثل ناسيمينتو، والتي حصلت على ذهبية« أبوظبي غراند سلام» في جولات: ريو، موسكو، أبوظبي، وميامي 2021، وثاليتا سيلفا صاحبة ذهبية «أبوظبي غراند سلام »، جولة لندن 2022، وجوليا بوشير حاملة ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020، و«أبوظبي غراند سلام »، جولة أبوظبي 2021، وريو دي جانيرو 2020، وإنجريد سوزا حاملة ذهبية أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2021.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو السنوية، وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.

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