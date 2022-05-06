أنس جابر إلى نهائي «مدريد للتنس»

المصدر: مدريد - أ ف ب

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تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، «27 عاماً» إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وهو النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية، وتغلبت نجمة تونس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا بنتيجة 6 - 2، 6 - 3 في المربع الذهبي، وكانت أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

وستكون الفرصة أمام أنس جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية وهي أول لاعبة عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم.

ويعد نهائي مدريد، السادس الذي تبلغه أنس جابر في مسيرتها. وفي بطولة الرجال، انسحب الإنجليزي موراي من مواجهة الصربي ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في الدور ثمن النهائي بسبب المرض، وسيواجه ديوكوفيتش في ربع النهائي البولندي هوبرت هوركاش (14) الفائز على الصربي دوشان لايوفيتش.

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