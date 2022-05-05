«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق غداً الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2021 - 2022 في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي والتي تستمر حتى 8 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد عن 1000 لاعب ولاعبة من 42 دولة تتقدمها الإمارات والبرازيل وكولومبيا.

تقام الجولة على مدى ثلاثة أيام ويشهد اليوم الأول من البطولة منافسات ملكة البساط التي تبدأ الساعة 5 مساء وتختتم بتتويج الفائزات عند الساعة 6:30 مساء.

ويشارك في منافسات «ملكة البساط» مجموعة من أبرز النجمات البرازيليات مثل يارا ناسيمينتو، والتي حصلت على ذهبية أبوظبي غراند سلام – جولات ريو دي جانيرو، وموسكو، وأبوظبي، وميامي في عام 2021، وثاليتا سيلفا صاحبة ذهبية أبوظبي غراند سلام – جولة لندن 2022، وجوليا بوشير حاملة ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020، وأبوظبي غراند سلام – جولة أبوظبي 2021، وريو دي جانيرو 2020، وإنجريد سوزا حاملة ذهبية أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2021، ورفاييلا بيرتولوت، وريبيكا يما.

وقالت ثاليتا سيلفا صاحبة ذهبية أبوظبي غراند سلام – جولة لندن 2022 إنها في غاية السعادة للتواجد في البطولة مشيدة بأجوائها التنافسية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مدينة أبوظبي، مؤكدة أنها تشارك للمنافسة وتقديم أداء يواكب سعيها لاعتلاء منصة التتويج.

أما على صعيد منافسات «ملك البساط» فيشارك 6 من المصنفين الأوائل في العالم، وهم البرازيلي ميريان ألفيس حامل ذهبية أبوظبي غراند سلام جولة لندن 2022، وجولة ريو دي جانيرو 2020، ومواطنه رودني جونيور حامل ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2017، وأبوظبي غراند سلام – جولة لندن 2016، والبطل الإماراتي عمر الفضلي صاحب ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو (حزام بني) 2021، والبرازيلي لوكاس بينيرو حامل ذهبية أبوظبي غراند سلام جولة ميامي 2020، ومواطنه وأليسادرو سودري، حامل ذهبية أبوظبي غراند سلام – ريو دي جانيرو 2019، والأمريكي إسحاق دوديرلين بطل منافسات النسخة الرابعة من ملك البساط – طوكيو 2019.

ويقول الأمريكي إسحاق دوديرلين بطل منافسات النسخة الرابعة من ملك البساط – طوكيو 2019، إن التواجد في هذه الجولة المهمة من بطولة أبوظبي غراند سلام يمثل أهمية خاصة له، كونه سينافس في فئة المحترفين وبطولة ملك البساط الأمر الذي سيعزز فرصه في تحقيق إنجاز متميز وغير مسبوق.

تعتبر منافسات ملك وملكة البساط إحدى أهم البطولات المرموقة في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، والتي جرى تخصيصها لمجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين تمت دعوتهم للمشاركة في البطولة، وفقاً لإنجازاتهم السابقة في أقوى المنافسات العالمية، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأبوظبي غراند سلام.

برنامج

يشهد اليوم الأول منافسات الناشئين التي تنطلق نزالاتها في الساعة 11 صباحاً، وصولاً إلى مرحلة تتويج الفائزين عند الساعة 5 مساء، ويبدأ اليوم الثاني من البطولة بمنافسات فئة الأساتذة التي تنطلق الساعة 11 صباحاً، فيما يتوّج الفائزون عند الساعة 5 مساء، وتختتم فعاليات اليوم الثاني مع منافسات ملك البساط التي تبدأ الساعة 5 مساء وتختتم بتتويج الفائزين الساعة 6:30 مساء، وتبدأ منافسات اليوم الثالث والختامي من البطولة الساعة 11 صباحاً بنزالات فئة المحترفين وتنتهي بتتويج الفائزين الساعة 5 مساء.

مكانة خاصة

تحظى البطولة بأهمية بالغة كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو السنوية. وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل لوكاس بينيرو حامل الحزام الأسود، والذي سينافس في فئة المحترفين تحت 62 كجم، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كجم، وأندرسون فيريرا الذي فاز بلقب ملك البساط في جولة لندن في فئة الحزام الأسود تحت 85 كجم، وبدر الدوسري من البحرين حزام بنفسجي، حيث ينافس في فئة المحترفين تحت 69 كجم، والأسترالي أنطون مينينكو حزام أسود في فئة المحترفين تحت 69 كجم، والأمريكي مانويل أجيلار حزام أسود تحت 69 كجم، والإيطالي فرانشيسكو جيوفاني حزام بني تحت 94 كجم، والهولندية روز الشاروني حزام بني / أسود تحت 55 كجم.

ومن الأسماء الإماراتية التي ستنافس بقوة في البطولة كل من عمر الفضلي في منافسات ملك البساط، وفيصل الكتبي، وعلي مبارك، وعبدالله البلوشي، وحمد الفلاسي، وعلي المنهالي، وناصر البريكي، وعبدالله المرزوقي عن فئة الأساتذة، وزايد الكثيري، وذياب النعيمي، وخالد الشحي، وفراج العولقي، وسالم زايد، وسلطان العويس، ومحمد السويدي، وبلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وميثاء شريم، وبشاير المطروشي، وشريفة النعماني، ووديمة اليافعي، ومها الهنائي عن فئة المحترفين.

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