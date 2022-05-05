«فريق الإمارات» يعلن تشكيلته في جولة إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن فريق الإمارات عن تشكيلة الدراجين التي ستشارك في جولة إيطاليا التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 29 مايو الجاري، وتنطلق الجولة من بودابست قبل التوجه نحو صقلية لبدء السباقات الإيطالية. وسيتولى البرتغالي الشاب جواو ألميدا قيادة تشكيلة فريق الإمارات، حيث يسعى إلى الفوز بلقب التصنيف العام في الجولة؛ بينما سيتولى زميله فيرناندو غافيريا قيادة الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.

وتتضمن تشكيلة الفريق عدداً من الدراجين الذين سبق أن فازوا في مراحل الجولة، بمن فيهم فورمولو وغافيريا وريتشيزي وأوليسي، فضلاً عن ألميدا الذي تمكن عام 2022 من ارتداء القميص الوردي خلال الجولة، قبل أن يحتل المركز الرابع في التصنيف العام ذلك العام، والمركز السادس في نسخة عام 2021.

سباق مهم

وتعليقاً على الجولة، قال جواو ألميدا: «تعدّ جولة إيطاليا سباقاً مهماً جداً بالنسبة إليَّ، ولديّ فيها العديد من الذكريات المميزة. لذا فإنني أتطلع إلى خوض سباقاتها من جديد، وإلى تحقيق نتائج متقدمة مع زملائي في الفريق. كانت استعداداتنا في الفريق جيدة، وتدربت طوال الفترة الماضية على الطرق الجبلية في سييرا نيفادا في إسبانيا إلى جانب بعض زملائي، وتمكنا جميعاً من تقديم أداء طيب. سيكون الفوز بلقب التصنيف العام أهم أهدافي خلال الجولة، كما أننا نتطلع إلى تحقيق الفوز في سباقات السرعة بفضل جهود فيرناندو غافيريا وغيره من الدراجين الذين سبق أن شاركوا في جولة إيطاليا».

من جانبه، قال المدير الرياضي فابيو بالداتو: «نشارك في جولة إيطاليا بتشكيلة قوية ومتوازنة يتولى فيها ألميدا قيادة جهود الفريق للفوز بلقب التصنيف العام، وأنا على ثقة من قدرة زملائه على دعمه لتحقيق مسعاه. كما ستشهد الجولة عودة غافيريا إلى خوض السباقات بعد الإصابة التي تعرض لها، لذا فإننا نتطلع إلى فوزه في مراحل سباقات السرعة. تتمتع تشكيلتنا بخبرة واسعة، وأعتقد أننا مقبلون على جولة حماسية سيقدم فيها فريق الإمارات أداء قوياً».

ويتولى الإسباني يوكسان ماتين فيرنانديز، مدير الفريق، مهمة قيادة التشكيلة إلى جانب المديرين الرياضيين الإيطاليين فابيو بالداتو وماركو ماركاتو، وسينضم إليهم الإيطالي ماركو مارزانو في بعض المراحل. وتتضمن تشكيلة الفريق 8 دراجين، هم البرتغالي جواو ألميدا، والإيطالي أليساندرو كوفي، والبرتغالي روي كوستا، والإيطالي ديفيد فورمولو، والكولومبي فيرناندو غافيريا، والبرتغالي روي أوليفييرا، والأرجنتيني ماكسيميليانو ريتشيزي، والإيطالي دييغو أوليسي.

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