«الظبي» تتوج بكأس اللقايا لهجن أبناء القبائل في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تواصلت أمس بنجاح ولليوم الرابع على التوالي، فعاليات النسخة الـ42 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأقيمت المنافسات بسباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 42 شوطاً، في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تركزت الأنظار على الأشواط الثمانية الرئيسية التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات والإنتاج، حيث تنافست المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس و8 رموز خلال الفترة المسائية التي شهدت 16 شوطاً.

ونجحت هجن أبناء الدولة في حصد جميع رموز منافسات اللقايا، وأبقتها داخل الإمارات رغم المنافسة الشديدة من هجن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، إذ توجت «الظبي» لمالكها محمد مبارك عبيد الشامسي بأول رموز اللقايا في المهرجان لأبناء القبائل، بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار في شوط المفتوح، حيث نجحت البكرة في تصدر السباق منذ انطلاقته وحتى عبورها خط النهاية، متفوقة على جميع المطايا، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.18.08 دقائق، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف درهم.

وحلق «أشقر» لراشد محمد سعيد بن مروشد بالرمز الثاني وخطف بندقية اللقايا القعدان المفتوح، بعد أن قدم أداءً قوياً خلال السباق، وانتزع فوزاً صعباً، وعبر خط النهاية بتوقيت زمني قدره 7.19.04 دقائق.

تألق

وشهد الشوط المخصص للأبكار المحليات فوز «الهبيبة» بشعار المخضرم في عالم الهجن، حميد بن سعيد النيادي، الذي حصد الكأس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ استحقت الرمز بعدما خطفت المركز الأول في آخر مترين من السباق بتوقيت 7.24.09 دقائق.

وفي شوط اللقايا القعدان المحليات نجح «ووهان» المملوك لمانع علي حماد الشامسي في انتزاع المركز الأول والبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، ليضع اسمه ضمن المتوّجين بالرموز الغالية خلال المهرجان، حيث تم تسميته من قبل مالكه تيمناً باسم مدينة ووهان الصينية التي شهدت بداية جائحة كورونا، وأنهى مسافة الشوط في 7.20.09 دقائق.

وانتقلت المنافسات في الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج، إذ استطاعت البكرة «دره» لسعيد سهيل اليبهوني الظاهري التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن قطعت السباق في 7.20.03 دقائق.

وشهد شوط اللقايا القعدان المحليات في فئة الإنتاج تتويج «جدير» لمحمد سهيل بن نخيرات العامري بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، وحصل على البندقية و800 ألف درهم، وأنهى الشوط في توقيت 7.22.00 دقائق.

وفي الشوط المخصص للهجن المهجنات، نجحت البكرة «مزون» في حصد الناموس، وأهدت مالكها سريو الصمغة العامري كأس الأبكار المهجنات لفئة الإنتاج و800 ألف درهم، بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.22.09 دقائق.

واختتمت أشواط الرموز لمنافسات اللقايا بفوز «محتفل» لمنصور الرملي محمد العامري ببندقية القعدان المهجنات لفئة الإنتاج، إذ نجح القعود «محتفل» في تحقيق أفضل توقيت زمني خلال منافسات اللقايا لأبناء القبائل، بعدما قطع مسافة الشوط في 7.18.02 دقائق.

وتبدأ اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، إذ خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً لسن اللقايا لهجن الشيوخ، منها 26 شوطاً تقام في الفترة الصباحية، بينما تشهد الفترة المسائية 4 أشواط فقط، تتنافس خلالها شعارات المؤسسات الكبرى على رموز الأبكار والقعدان المفتوح والمحليات، إذ يحصل الفائز بالشوط الرئيس الأول على كأس، إضافة إلى نصف مليون درهم، فيما خصص الشوط الثاني للقعدان المفتوح، وجائزته بندقية و400 ألف درهم، أما الشوط الرابع فخصص للأبكار المحليات وجائزته كأس، إضافة إلى نصف مليون درهم، فيما تتنافس المطايا في الشوط الأخير على بندقية القعدان المحليات، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم.

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