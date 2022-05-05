منتخب الدراجات يستعد في إسبانيا لـ«خليجية الكويت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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غادر منتخب الإمارات للدراجات للكبار أول من أمس بقيادة الدراج يوسف ميرزا، إلى إسبانيا من أجل خوض معسكر إعداد قبل الاشتراك في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية في الكويت خلال الفترة (13-31) من شهر مايو الجاري.

ويمثّل الإمارات في الدورة 285 رياضياً ورياضية في 16 لعبة فردية وجماعية يرافقهم 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً، فيما سينال جمعه محمد الظاهري لاعب منتخبنا الوطني لهوكي الجليد شرف حمل علم الدولة في حفل افتتاح الدورة 22 من الشهر الجاري.

وانتظم في المعسكر الخارجي كل من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف معيوف، وليد النقبي، وحرص المنتخب على خوض تدريبه الأخير قبل السفر وذلك في إمارة الشارقة، وحرص رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، والأمين العام ياسر الدوخي، على الاجتماع باللاعبين قبل السفر وذلك في مقر اتحاد الدراجات بالشارقة، قبل التوجه إلى المطار.

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وأكد منصور بوعصيبه، أن الاتحاد حرص على توفير كل سبل الدعم للمنتخب وذلك من أجل المنافسة بقوة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت والتي يشارك فيها منتخب الكبار بـ 6 لاعبين بقيادة قائد المنتخب يوسف ميرزا، وطالب بوعصيبه من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات مشيراً إلى ثقته الكبيرة بهم من أجل رفع علم الدولة في البطولة الخليجية من جديد.

ومن جانبه توجه يوسف ميرزا، بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد اللعبة على اهتمامهم بإعداد المنتخب بأفضل شكل ممكن، والتواصل باستمرار مع لاعبي المنتخب والحرص على توفير كل سبل الدعم لهم.

ومن المنتظر أنا يستمر معسكر المنتخب حتى موعد السفر إلى الكويت للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية حيث تعود البعثة إلى الإمارات وتغادر في نفس اليوم مع البعثة الرسمية للإمارات للمشاركة في البطولة.

وتفتتح ألعاب القوى مشاركة الإمارات في البطولة، وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى 15 لاعباً ولاعبة إذ تشهد مسابقات السيدات مشاركة كل من لطيفة الكعبي، فاطمة البلوشي، وداد روباري، مهرة عبد الرحمن،فاطمة الحوسني،ميرة المازمي،عبير البلوشي، رقية المرزوقي، وجواهر المرزوقي.

ويشارك في منتخب ألعاب القوى للرجال كل من أحمد محمد،خالد البدواوي، سالم البلوشي، محمد عمر،معيوف معيوف، وسعود الزعابي.

وعبرت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية عن اعتزازها وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بما تقدمه قيادتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين من اهتمام ومتابعة ورعاية ودعم غير محدود، أسفر عن العديد من الإنجازات والمكتسبات على جميع المستويات.

من ناحية أخرى كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة من 13 إلى 31 مايو عن تميمة الدورة في مجمع 360، بحضور فاطمة مسعود حيات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة.

وأوضحت فاطمة حيات «تميمة الحصني سالمي اسمها وشكلها مستوحى من البيئة الكويتية، والحصني معروف عنه مقاومته لطبيعة الصحراء ومثابرته بالمعيشة في البيئة الصحراوية».

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