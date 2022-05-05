منصور بن زايد يشهد منافسات «الحقائق» في «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، منافسات اليوم الثاني لمهرجان «ختامي الوثبة 2022»، لفئة الحقائق، في «ميدان الهجن» بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وحضر سموه، قبل انطلاق منافسات «أشواط الرموز الأربعة المسائية» في المهرجان، مأدبة غداء أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، بمجلسه في الوثبة، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي. وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز الأربعة لمنافسات الحقائق المفتوح والإنتاج، وتقام اليوم منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل.

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