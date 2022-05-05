منصور بوعصيبة: ندعم فيصل بن حميد في انتخابات «عربي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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أكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، أن مجلس إدارة الاتحاد وكل المنتسبين للرياضة الإماراتية يدعمون ترشح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي لدورة رئاسية جديدة للاتحاد العربي للدراجات، وذلك في الانتخابات التي ستقام السبت المقبل في القاهرة، وهي الانتخابات التي تقام على هامش بطولة كأس العرب للمضمار والتي ستشارك فيها الإمارات وتبدأ من 8 وحتى 11 مايو الحالي.

وقال منصور بوعصيبة: أسهم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي خلال فترة ترؤسه للاتحاد العربي للدراجات منذ عام 1997 وحتى الآن في إحداث نقلة نوعية في لعبة الدراجات على المستوى العربي والقاري والدولي وكان من أبرز إنجازاته، نقل مقر الاتحاد العربي إلى دولة الإمارات في عام 2003 وتعيين أمين عام من دولة المقر.

إضافة إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي للدراجات بالاعتراف بالاتحاد العربي للدراجات كاتحاد شرعي ينظم أنشطة الدراجات الهوائية في البلدان الناطقة بالعربية ووفق مبادئ وقواعد وأنظمة الاتحاد العربي للدراجات في صيف 2018، إضافة إلى إنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، والذي أسندت له مهام تدريب وتطوير كوادر الدراجات على مستوى الوطن العربي.

وكان الشيخ فيصل بن حميد قد أكد أن تقدمه للترشح لشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للدراجات لولاية جديدة جاء بناءً على طلب من السلطة العليا المختصة بشؤون الرياضة في دولة الإمارات ممثلة في شخص معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحفاظًا على المكتسبات الوطنية الرياضية لدولة الإمارات التي دائماً ما تتبوأ الصدارة في كل المجالات وتحقق التميز والتفرد فيها.

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