كأس نومورا للغولف 2022 تعود بعد غياب 5 سنوات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تعود بطولة كأس نومورا، وهي أعرق وأطول بطولة لفرق الرجال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى جدول مباريات الغولف في عام 2022، بعد غياب دام خمس سنوات، حيث سيتم تنظيم أحدث نسخة من حدث اتحاد الغولف في آسيا والمحيط الهادئ (APGC)، الذي دخل عقده السابع في نادي ساوثوودز غولف آند كانتري في مدينة مانيلا الفلبينة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2022، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تقام فيها بطولة كأس نومورا في الفلبين.

استضافة

وكانت الإمارات قد حظيت على ثقة وإجماع الاتحاد الآسيوي والدولي للغولف باستضافة البطولة بنسختها الـ 27 عام 2015، وأقيت في أبوظبي، للمرة الأولى في منطقتنا العربية.

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