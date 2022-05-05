«أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو تنطلق غداً

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تنطلق في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي غداً الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2021 - 2022، والتي تستمر حتى 8 مايو الجاري بمشاركة نخبة نجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت رابطة أبوظبي للمحترفين AJP التي تنظم البطولة عن إغلاق باب التسجيل مساء أول من أمس الاثنين مع تأكيد مشاركة مئات اللاعبين على مستوى العالم للمنافسة في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذة «1» لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، فيما تبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

وتكتسب البطولة أهمية بالغة، كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

تعاون

من جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للعبة، ومحطة أساسية تستقطب نخبة النجوم والمحترفين الساعين إلى بلوغ المجد، ويضع الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي للمحترفين اللمسات الأخيرة حالياً لاستقبال الحدث.

حيث يجري تجهيز 7 أبسطة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، لإقامة النزالات عليها بشكل متوازٍ، ما يعد مؤشراً بالغ الأهمية على وزن البطولة وحجم المشاركة فيها استكمالاً للنجاح المبهر الذي تحققه دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في استضافة أبرز البطولات العالمية داخل الدولة وعلى امتداد قارات العالم الخمس».

عمالقة

بدوره، أكد طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي للمحترفين: تعتبر جولة أبوظبي غراند سلام من أبرز بطولات الجوجيتسو، ومن الأقوى عالمياً في ضوء تأكيد مشاركة مجموعة من عمالقة البساط ونخبة نجوم اللعبة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وبدء توافدهم بالفعل إلى أبوظبي.

حيث ستكون صالة جوجيتسو أرينا مسرحاً لنزالات من العيار الثقيل تجمع بين المحترفين الأعلى تصنيفاً عالمياً، لا سيما من خلال إقامة منافسات «ملك البساط» و«ملكة البساط» ضمن فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام.

وسوف يشارك في البطولتين أبرز نجوم وأساطير العالم المصنفين بمن فيهم بطلنا العالمي عمر الفضلي، الذي سيسجل أول حضور إماراتي وعربي في بطولة «ملك البساط»، ويطمح في تسجيل اسمه بحروف من ذهب وصعود إلى منصة التتويج.

مشاركة

ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين، مثل لوكاس بينيرو، حامل الحزام الأسود، الذي سينافس في فئة المحترفين تحت 62 كغم، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كغم، وأندرسون فيريرا، الذي فاز بلقب ملك البساط في جولة لندن في فئة الحزام الأسود تحت 85 كغم، وبدر الدوسري من البحرين حزام بنفسجي.

حيث ينافس في فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأسترالي أنطون مينينكو حزام أسود في فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأمريكي مانويل أجيلار حزام أسود تحت 69 كغم، والإيطالي فرانشيسكو جيوفاني حزام بني تحت 94 كغم، والهولندية روز الشاروني حزام بني /‏ أسود تحت 55 كغم.

ومن الأسماء الإماراتية التي ستنافس بقوة في البطولة كل من عمر الفضلي في منافسات ملك البساط، وفيصل الكتبي، وعلي مبارك، وعبدالله البلوشي، وحمد الفلاسي، وعلي المنهالي، وناصر البريكي، وعبدالله المرزوقي عن فئة الأساتذة، وزايد الكثيري، وذياب النعيمي.

وخالد الشحي، وفراج العولقي، وسالم زايد، وسلطان العويس، ومحمد السويدي، وبلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وميثاء شريم، وبشاير المطروشي، وشريفة النعماني، ووديمة اليافعي، ومها الهنائي عن فئة المحترفين.

وأكدت اللاعبة وديمة اليافعي من نادي العين، أن مشاركة هذا العدد الكبير من محترفي الإمارات في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو تعكس الحرص على التألق وتقديم أداء يليق بمكانة الدولة، خصوصاً أن المنافسات تقام على أرض أبوظبي، وأمام جمهور الإمارات الذي سنحرص على إسعاده وتحقيق تطلعاته.

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