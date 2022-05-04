منصور بن زايد يشهد منافسات "ختامي الوثبة 2022"

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء اليوم، منافسات اليوم الثاني لمهرجان "ختامي الوثبة 2022"، لفئة الحقايق، في "ميدان الهجن" بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وحضر سموه، قبل انطلاق منافسات "أشواط الرموز الأربعة المسائية" في المهرجان، مأدبة غداء أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، بمجلسه في الوثبة، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونظمت منافسات مهرجان "ختامي الوثبة 2022" بحضور جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، وثمّن الحضور الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، والجوائز القيّمة، والرعاية الكريمة التي تحظى بها منافساتها، مشيدين بالنجاحات التي حققتها الدولة في هذا المجال.

وشكر الحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته ودعمه الكريم لسباقات الهجن، مؤكدين أن متابعة سموه الدائمة ورعايته السخية لهذه السباقات، أسهمتا فيما وصلت إليه هذه الرياضة النبيلة من نجاحات وما حققته منافساتها من زخم وشهرة وتألق على الصعيدين الوطني والخليجي.

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