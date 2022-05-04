«أبيض القوس والسهم» يكمل تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية بالعراق

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكمل منتخبنا الوطني للقوس والسهم «الأبيض» تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للقوس والسهم، التي تقام في مدينة السليمانية بالعراق في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري.

وكان الأبيض قد استهل تحضيراته عبر معسكر بدأ بتاريخ 18 أبريل على مرحلتين، الأولى استضافها نادي الشارقة، والثانية أقيمت على ملاعب نادي ضباط شرطة الشارقة، واختتمت يوم أمس.

12 شخصاً

وتغادر بعثة الأبيض إلى العراق غداً الخميس برئاسة عادل الحمادي، رئيس لجنة المنتخبات، وتضم 12 شخصاً، إضافة إلى الإداريين محمد الراشدي، وعائشة المهري، و8 لاعبين من فئتي القوس المركب والأولمبي، حيث يشارك في فئة المركب الرامي أيوب العري، والرامية عائشة المنصوري، وفي الأولمبي عبيد الحمادي وسلطان الكتبي وعبدالله الكتبي وعائشة آل علي وفاطمة البلوشي ومها الحوسني.

وسيرافق البعثة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، لحضور افتتاح البطولة القارية.

تحضيرات مبكرة

وثمن الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، جهود وشركاء الاتحاد «نادي الشارقة، ونادي ضباط شرطة الشارقة»، والتي أثمرت تحضيرات مبكرة للأبيض في سبيل مشاركة قوية وجادة تكسب اللاعبين واللاعبات خبرات قارية، فضلاً عن التطلعات إلى تحقيق نتائج تشرف دولة الإمارات في هذا المحفل الآسيوي الكبير.

ثقة كبيرة

وأعرب الدكتور سعيد مصبح الكعبي عن ثقته الكبيرة في أن يحقق الأبيض الإماراتي نتائج طيبة، وذلك من واقع الروح المعنوية والجاهزية الكاملة التي لمسها في التحضيرات الأخيرة، حيث كانت النتائج والأرقام مشرفة وتبشر بالخير، لافتاً إلى أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات القارية الكبيرة في إكساب اللاعبين واللاعبات خبرات تنافسية عالية، وهو الأهم، لأنه يؤسس لمنتخبات وطنية قوية قادرة على تشريف دولة الإمارات في البطولات العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز