أرناوس.. 25 خطوة نحو جولة «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الإسباني أدري أرناوس 25 مركزاً ليصبح بالمركز السادس في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، بعد فوزه بلقب بطولة كتالونيا التي أقيمت في مدينة جيرونا الإسبانية.

ونجح أرناوس في تحقيق اللقب بعد لعب جولة فاصلة ضد الجنوب أفريقي أوليفر بعد تساويهما برصيد 11 ضربة في نهاية الجولات الأربع الرئيسية، ليتفوق أرناوس ويحقق أول ألقابه هذا الموسم في جولة «دي بي وورلد»رافعاً رصيده الإجمالي من النقاط هذا الموسم إلى 829.3 نقطة.

وبذلك يقترب ارناوس بشكل كبير من التأهل إلى بطولة جولة «دي بي وورلد» التي تُعد ختام الموسم وتقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.

صراع المراكز

من جانبه استفاد بيكر من حلوله وصيفاً بالبطولة ليتقدم 17 خطوة ويصبح بالمركز الـ 16 في ترتيب جولة «دي بي وورلد» هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 662.4 نقطة، وواصل البولندي أدريان ميرونك أداءه القوي هذا الموسم بعدما جاء بالمركز الثالث في البطولة، ليتقدم إلى المركز الـ 12 في الترتيب العام للجولة برصيد 704.1 نقاط. يذكر أن الموسم الحالي يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي.

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