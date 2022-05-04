«العاصمة» تحلّق بناموس الحقائق في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توجت البكرة «العاصمة» المملوكة لحمد محمد بن دربش العامري، بناموس أول أشواط سن الحقائق.

ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022» التي أقيمت أمس الثلاثاء بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي في ثاني أيام المهرجان الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ويستمر حتى 14 مايو الجاري.

وحلقت «العاصمة» بناموس الشوط الأول لمنافسات الحقائق في الفترة المسائية، التي شهدت إقامة 10 أشواط، لمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.55.08 دقائق.

وأقيمت المنافسات في فئة الإنتاج التي حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراجها في منافسات ختامي الوثبة في السنوات الأخيرة تشجيعاً لملاك الهجن على الاهتمام بالحلال الإنتاج لدعم وتطوير رياضة الهجن، حيث شهدت إقامة 28 شوطاً أمس منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية و10 في الفترة المسائية.

تألق

وشهد الشوط الثاني فوز «سياف» لعلي سالم متعب للجعدان الإنتاج مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.51.02 دقائق، بينما انتزعت «نوايد» لطالب شريان المري ناموس الشوط الثالث بتوقيت 6.00.0 دقائق، فيما خطف «الماهر» لحمد محمد سعيد الدرعي لقب الشوط الرابع للجعدان الإنتاج بتوقيت 5.55.0 دقائق.

وأسفر الشوط الخامس عن فوز «إنجاز» لمحمد راشد غانم المنصوري بالمركز الأول للأبكار الإنتاج بتوقيت 5.57.03 دقائق، أما لقب الشوط السادس فذهب لـ «هوايل» لأحمد خليفة بن زاهرة الخييلي بتوقيت 5.57.07 دقائق، بينما توج «سنجار» لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي بلقب الشوط السابع للجعدان بتوقيت 5.45.05 دقائق.

وجاءت «شواهين» لسهيل الدوده بالأسود العامري في المركز الأول في الشوط الثامن بتوقيت 5.54.09 دقائق، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «هجمة» لمحمد راشد جابر المنهالي بتوقيت 6:00.0 دقائق، واختتمت الأشواط بفوز «الغزال» لسالم محمد بالضبيعة الكتبي في الشوط العاشر بتوقيت 5.58.01 دقائق.

بداية الرموز

ويشهد اليوم التنافس على أول 4 رموز في ختامي الوثبة 2022 وذلك عندما تتنافس المطايا على رموز الحقائق في الفترة المسائية التي يقام خلالها 17 شوطاً.

حيث يحصل الفائز في الشوط الأول الرئيس الأول للأبكار على كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيس الثاني للحقائق الجعدان على بندقية ومليون درهم، بينما خصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الحقائق الإنتاج، حيث يحصل الفائزان على كأس وبندقية، إضافة إلى مليون ونصف المليون، ومليون درهم على الترتيب.

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