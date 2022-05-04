«الطائرة» تعسكر في بلغاريا استعداداً «للخليجية»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يدخل منتخب الإمارات الأول للكرة الطائرة، معسكراً مغلقاً في دبي عقب عيد الفطر مباشرة، تمهيداً للسفر إلى معسكر خارجي في بلغاريا خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو الجاري، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في مسابقة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية من 15 إلى 31 من الشهر نفسه.

ويأتي المعسكر أيضاً، ضمن تحضيرات المنتخب الأول لبطولة التحدي الآسيوي في قيرغيزستان خلال أغسطس المقبل، في حين، تستأنف تدريبات منتخبنا الوطني الشباب، استعداداً لبطولة غرب آسيا بالسعودية خلال يوليو المقبل، والبطولة الآسيوية بالبحرين خلال أغسطس 2022.

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وأكد عوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الاستعدادات جارية لجميع المنتخبات خلال الفترة الحالية استعداداً للمشاركات المقبلة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريبات مفتوحة للمنتخبين، وأوضح أن مجلس إدارة اتحاد الطائرة في استراتيجيته الجديدة، يسعى للتواجد دائماً في مختلف المسابقات والبطولات الخليجية والعربية والدولية، لأنه دون هذه المشاركات لن يتمكن من إعداد منتخبات قوية قادرة على المنافسة في البطولات.

وأكد أن الاحتكاك مع المنتخبات يعطي المزيد من الخبرة لجميع اللاعبين خاصة الشباب، وقال: «أحد أهداف اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بمجلسه الحالي جعل اللعبة أكثر جاذبية لجميع المراحل السنية التي تعد النواة الأساسية لمنتخباتنا الوطنية، وهذا الأمر لن يأتي إلا بإعداد جيل جديد من الموهوبين والاهتمام بهم».

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