محامل «دلما» تتوافد على الجزيرة استعداداً للسباق

المصدر: أبوظبي – البيان

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بدأت محامل سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس في التوجه إلى الجزيرة، على أن يكون يوم الجمعة المقبل الموافق السادس من مايو الجاري هو آخر موعد للوجود في الجزيرة قبل انطلاق السباق.

وتتوجه المحامل إلى ميناء مغرق بجبل الظنة عن طريق المقطورات الخاصة بالملاك، على أن يتم نقلها إلى الجزيرة عن طريق عبارات بحرية خاصة توفرها جمعية دلما التعاونية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للسباق عن مشاركة 110 محامل شراعية بمجموع 3000 بحار في السباق، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل رسمياً الخميس الماضي.

ويقام السباق في الفترة من 7 وحتى 20 من مايو الجاري حسب أحوال الطقس ومواءمة سرعة الرياح لانطلاق السباق.

ويقام مهرجان سباق دلما التاريخي للعام الخامس على التوالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. ويعد السباق هو الأغلى والأكبر والأضخم في عالم سباقات التراث البحري، حيث تبلغ مسافته أكثر من 125 كلم، فيما يبلغ مجموع الجوائز 25 مليون درهم توزع على المشاركين من الأول وحتى المائة.

ويتضمن المهرجان قرية تراثية على مساحة 25 ألف متر مربع، كما يتضمن مجموعة من الفعاليات المصاحبة، سواء السباقات أو تلك التي تخص أهل التراث وتتناسب مع جميع أفراد العائلة.

من جانبه طالب ماجد عتيق المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ملاك المحامل بضرورة توخي الحذر خلال عملية النقل إلى الجزيرة، مشيراً إلى ضرورة التأكد من سلامة المقطورات التي سوف تنقلها إلى ميناء مغرق بجبل الظنة، لا سيما وأن المسافة التي ستقطعها الحاملات تبلغ 250 كلم، كما طالب الجميع باختيار أوقات مناسبة للنقل وتجنب أوقات الزحام، خاصة وأن حجم المحامل وكذلك المقطورات يتطلب طرقاً غير مزدحمة. وأضاف: نحن كلجنة منظمة نتابع بشكل يومي مع هيئة الأرصاد الجوية لاختيار التوقيت المناسب لإقامة السباق وعدم توقفه. إن وصول عدد المحامل إلى 110 محامل شراعية بمجموع ما قارب الثلاثة آلاف بحار يؤكد قيمة السباق التاريخي.

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