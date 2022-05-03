ألكسندروف بطل «دبي كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان

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توّج المتسابق رقم 176 البلغاري المقيم في دبي ألكسندروف شافدار بطلاً لسباق هايدروفويل في بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف 2022 التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس في شواطئ جميرا.

وجمع ألكسندروف أعلى معدل نقاط من 8 مراحل، متفوقاً على الجنوب أفريقي كليف بارسونوس الذي حل ثانياً وماركو دي فالبيت (الثالث). وتوج محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، يرافقه محمد الكمدة، عضو مجلس إدارة نادي دبي لزوارق الشاطئ، أصحاب المراكز الثلاثة الأول.

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