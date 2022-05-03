سلطان بن حمدان يشهد انطلاق «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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انطلقت أمس بالوثبة في العاصمة أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويستمر حتى 14 مايو الجاري.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات السباق التراثي في أول أيام المهرجان بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي وعشاق رياضة الهجن. وتصدر عيسى ناصر سيف الغفلي أول أشواط السباق التراثي، في قيادة المطية «مزعل»، وفي الشوط الثاني نجح أحمد حمد سليم العامري في خطف المركز الأول مع المطية «الحذر»، فيما كان سعيد راشد العوادي الخاطري على موعد مع ناموس الشوط الثالث مع المطية «مفرج».

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