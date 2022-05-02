«أبوظبي الرياضي» بطلاً لدوري السيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تُوج فريق نادي أبوظبي الرياضي بطلاً لدوري كرة القدم للسيدات للموسم الرياضي 2021 - 2022، بعد فوزه على فريق أونكس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، وذلك في ختام مباريات الجولة الأخيرة للدوري المؤجلة من الأسبوع الأول للمسابقة.

وتوجت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، سيدات فريق أبوظبي بالميداليات الذهبية ودرع الدوري، فيما سلمت الميداليات الفضية لسيدات فريق العين «الوصيف»، بينما تسلم فريق أونكس صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية، حضر مراسم التتويج، غالية عبدالله المازمي عضو لجنة كرة القدم النسائية.

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