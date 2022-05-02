السباق التراثي يدشن «ختامي الوثبة» للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2022»، وتتواصل فعالياته حتى 14 الجاري،على أرضية عاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي.ويدشن المنافسات السباق التراثي ، الذي استحدثته اللجنة المنظمة خلال المواسم الأخيرة للحفاظ على الهوية التراثية الإماراتية الخاصة، ويقام على مدار 10 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، ويحصل الفائزون بأشواط السباق على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة، ستكون الانطلاقة الفعلية للمهرجان غد بمنافسات سن الحقايق من خلال 70 شوطاً. و تتنافس المطايا في المهرجان عبر 331 شوطاً لحصد الناموس والرموز الغالية، خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 52 رمزاً في الفئات المختلفة، منها 16 رمزاً في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و36 رمزاً لمنافسات هجن أبناء القبائل.

ويمثل «ختامي الوثبة» أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون لكونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات والذي يكمل 42 عاماً من النجاحات ،استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ورفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال معاليه بمناسبة انطلاق المهرجان إن هذا العيد يأتي بصورة مختلفة لملاك الهجن والمتابعين لهذه الرياضة التراثية العريقة، وسباقات الهجن تحظى على الدوام بدعم القيادة الرشيدة استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال.

وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي أثرت هذه الرياضة عبر مختلف أنشطتها والمهرجانات التي تحظى دوماً بحضور سموه، مما أثرى التنافس ورفع من قوة السباقات التي تشهدها عاصمة الميادين، مشيداً بتوجيهات سموه المستمرة بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المهرجان كل عام، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون ، وأحدثت نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

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