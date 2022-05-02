المري.. عاشق الـ «كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت منافسات هايدروفويل في اليوم الأول من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف مؤخراً، ما يزيد على 20 متسابقاً من محبي الرياضات البحرية مثلوا 12 جنسية من أربع قارات حول العالم، وذلك في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومن هؤلاء شارك الإماراتي سهيل المري عاشق البحر ونادي الوصل ولاعب كرة السلة (سابقاً)، والذي بدأ ممارسة رياضة كايت سيرف منذ 2017 كهاوٍ، ثم أصبح حريصاً على ممارستها بشكل يومي، وشجعه توفر كل مقوماتها على شواطئ دولتنا إلى جانب وجود نخبة من الأصدقاء والشباب الذين تلقوا فيها من نجوم منتخبنا الوطني.

وأوضح المري أنه يطمح للذهاب بعيداً في هذه الرياضة، التي ستظهر للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024 بعدما نالت هذا الاعتراف من الأسرة الرياضية كلعبة حقيقية تنمي العقل والجسم والتحليق بعيداً معها.

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