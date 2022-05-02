12 مايو إعلان القائمة المبدئية لانتخابات «السباحة»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات للسباحة، أول اجتماعاتها برئاسة محمد الحمادي، حيث تسلمت رسمياً طلبات الترشح للدورة الانتخابية لاتحاد السباحة، على أن يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين 12 مايو الحالي عقب دراسة مستندات وطلبات الترشح للدورة الجديدة.

حضر الاجتماع الأول للجنة الانتخابات، محمد عبد الرحيم الحمادي رئيس اللجنة، وراشد عبد الرحمن السويدي، وكاتب العدل خالد محمد المرزوقي، والذي أكد أن اللجنة ستقوم بفتح المظاريف ودراسة طلبات الترشح والإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين 12 مايو، لتكملة باقي الإجراءات.

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