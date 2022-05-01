ختام رمضانية «اعسمه 19» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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أسدل الستار في إمارة رأس الخيمة على فعاليات رمضانية «اعسمه 19 لكرة القدم والطائرة» برأس الخيمة والتي استمرت طيلة الشهر الفضيل، وتمكن فريق اعسمه (د) بقيادة علي محمد من حصد المركز الأول لفئة الشباب في كرة القدم، وحصد فريق حمد علي حمد لقب الفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة، وفريق شهاب أحمد لقب الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات، وعلى مستوى الطائرة نال فريق سالم خميس الكأس، كما نال عمار المحرزي جائزة أفضل حارس ومحمد سيف الحميدي كأس هداف البطولة.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الشكر لسعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني لحضوره حفل افتتاح وختام البطولة، كما ثمنت دور الشرطة المجتمعية برأس الخيمة والرعاة الرئيسيين والفرعيين وعائلة المرحوم عبد الله احمد الأصم والطواش للملبوسات، وأكد خميس المزروعي رئيس اللجنة المنظمة، أن الكل فائز في البطولة والتي شارك فيها 270 لاعباً ضمن كرة القدم والطائرة، كما هنأ المزروعي نيابة عن اللجنة المنظمة الفائزين، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق في البطولات المقبلة.

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