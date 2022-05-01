«تمليك أمين» راعياً لبرنامج أهل الهجن في «دبي ريسنج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مكتب «تمليك أمين التسجيل العقاري» في دبي، عن رعايته لبرنامج أهل الهجن الذي يبث عبر قنوات دبي ريسنج التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون والرعاية التي جرت في دبي أمس السبت بحضور بطي سالم السبوسي المؤسس والمدير التنفيذي لمكتب «تمليك أمين التسجيل العقاري»، وعبدالرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام وهيثم الحمادي المشرف العام ومقدم برنامج أهل الهجن.

سعادة

وأعرب بطي السبوسي عن سعادته برعاية برنامج أهل الهجن المعني في تغطية فعاليات وسباقات الهجن العربية الأصيلة، والتي تعد واحدة من أهم وأبرز الرياضات التراثية المرتبطة بالآباء والأجداد، كما تأتي الخطوة في إطار الدور المجتمعي عبر المشاركة في رعاية البرامج ذات العلاقة بمجتمع الإمارات وموروثها الأصيل.

وأضاف السبوسي: «يسعدنا أن نكون الراعي الرسمي لبرنامج أهل الهجن، مما يعكس التزامنا التام بالمشاركة في دعم كل ما يتعلق بإرث وتاريخ دولتنا الحبيبة عبر سباقات الهجن التي تحظى بشعبية واسعة ومكانة كبيرة في قلوب أهل الإمارات، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكات في المستقبل».

دور كبير

من جانبه، ثمن عبدالرحمن أمين رعاية «تمليك أمين التسجيل العقاري» لبرنامج أهل الهجن عبر شاشة «دبي ريسنج»، مما يؤكد الدور المهم للشركات الوطنية الرائدة في الدولة للنهوض برياضة الإمارات عموماً والرياضات التراثية بصفة خاصة.

وكشف عبدالرحمن أمين أن مؤسسة دبي للإعلام عبر قناة «دبي ريسنج»، ستواكب مهرجان ختامي الوثبة 2022 في العاصمة أبوظبي بتغطية مميزة في عملية النقل الحي والمباشر لأحداث السباقات طوال فترة المهرجان، إلى جانب البرامج والاستديوهات المصاحبة انطلاقا من برنامج ساعة الصفر الذي يبث يومياً قبل بداية الأشواط في الفترة المسائية بنحو ساعة ويقدمه عبدالرزاق محمدي، بينما ينطلق في المساء برنامج أهل الهجن من تقديم هيثم الحمادي ويستضيف نخبة من المحللين في سباقات الهجن.

شكر وتقدير

بدوره، توجه هيثم الحمادي بالشكر والتقدير إلى «تمليك أمين التسجيل» الجهة الراعية وأحد الشركاء الجدد لبرنامج أهل الهجن الذي يواصل رحلة التألق بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدى السنوات الماضية والانتشار الواسع والأصداء الطيبة بين محبي سباقات الأصايل، مشيراً إلى أن الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة نحو مزيد التعاون في الفترة المقبلة للبرنامج الذي يستأنف مشواره القادم من بوابة مهرجان ختامي الوثبة أحد أهم وأبرز الفعاليات السنوية التراثية التي ينتظرها عشاق سباقات الهجن في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

معلومات عن «تمليك»

يعتبر مكتب «تمليك أمين التسجيل العقاري» الذي تأسس عام 2014، الراعي الجديد لبرنامج أهل الهجن، من الشركات الوطنية الرائدة، ويوفر كافة خدمات التسجيل العقاري، ويتبع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ونال عدة جوائز محلية ودولية أبرزها جائزة أفضل مكتب تسجيل عقاري في دبي من دائرة الأراضي والأملاك، ويتميز بسرعة الإنجاز في عمليات البيع والشراء حيث لا يستغرق تسجيل العقار سوى 30 دقيقة بحيث يتم نقل الملكية من البائع إلى المشتري الجديد، ومن الخدمات التي يوفرها: بيع عقار مكتمل والهبة وتسجيل الرهن وبيع قيد الإنشاء وفك وتعديل الرهن وتقييد العقار وتسجيل المساطحة.

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