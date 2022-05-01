النادي السوداني يحتفي برياضيي ومبدعي رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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احتفى النادي السوداني في رأس الخيمة بالرياضيين والمبدعين وأصحاب المبادرات المجتمعية، حيث تم تكريم خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ومحمد بن حميدان الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء السابق، وعلي الجوعان لاعب نادي التعاون السابق، وأحمد تيّم مدرب ألعاب القوى بنادي الجزيرة الحمراء، وهادي كريم مدرب ألعاب القوى بنادي الإمارات، ورمضان رحمة اللاعب السوداني من فئة أصحاب الهمم، وكمال عمر، بجانب نجمي الهلال والمريخ السودانيين جميل وأبوعبيدة المكي، كما طال التقدير المغفور لهما بإذن الله تعالى عبدالله بن جمعة رئيس مجلس إدارة نادي الرمس السابق، والدكتور علي الكوباني.

شهد الأمسية التي أقيمت بدار النادي السوداني، يوسف البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وعلي صالح الحرش رئيس نادي الرمس السابق، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعبدالعزيز منقوش، نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، وعبدالرحمن عبدالله بن جمعة، وسعود محمد بن حميدان، وحذيفة إبراهيم، والمهندسة سميحة الحبسي من فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وعائشة الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء السابقة، وأبوبكر عواد، الأمين العام للنادي السوداني برأس الخيمة، وعمار القاضي السكرتير الرياضي، ومحمد ماضي، والدكتورة عزة سنادة.

وأشاد البطران والحرش وفهد عبدالله ومنقوش بالمبادرة، مؤكدين أنها تؤكد التواصل بين الأجيال المختلفة، بما يتماشى مع الدور المؤثر والحيوي الذي تضطلع به الرياضة في تمكين التنمية المستدامة، وتحقيق السلام والتسامح والتعايش والاحترام، وتعزيز دور المرأة والشباب والمجتمعات لبلوغ الأهداف المنشودة.

وعبّر سعود محمد بن حميدان عن تقديره لمبادرة تكريم والده، وقال إنها نابعة من قيم عميقة أساسها الاحترام والمحبة، كما ثمن أحمد تيّم وهادي كريم فكرة التكريم ودورها في غرس القيم الإيجابية في المجتمع، بينما وصفت عائشة الزعابي المبادرة بأنها تعبر عن امتداد طبيعي للتلاحم المجتمعي الأصيل، بينما أكد اللاعب السوداني جمعة رحمة، الذي دون اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيل 354 ركلة جزاء في 60 دقيقة بقدم واحدة نتيجة بتر الثانية، سعادته بالتكريم، وقال إنه يمثل دافعاً مهماً له.

بدوره امتدح أبوبكر عواد التجاوب الذي وجدته المبادرة من المسؤولين في الدوائر المختلفة، مشيداً بالحضور المشرف والرائع من الرياضيين، خاصة علي صالح الحرش، الذي يمثل قامة رياضية رائعة في إمارة رأس الخيمة بشخصيته الفذة التي يحترمها الجميع، كما أشادت عزة سنادة بمبادرة تكريم زوجها الراحل الكوباني، وقالت إنها تجسد أرقى أنواع الوفاء لكل من أجزل العطاء.

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