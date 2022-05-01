دولي الشطرنج: شكراً للإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، بالتنظيم التاريخي لاجتماعات المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة أبوظبي، ووجه الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الآسيوي للشطرنج على النجاح الكبير الذي شهدته الاجتماعات وتوفير كافة متطلبات إنجاح الحدث بشكل متميز وغير مسبوق.

أقيم الحدث برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وموانئ أبوظبي ومجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل ومكتب ريد الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية.

حضر الاجتماعات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ونوابه ورؤساء الاتحادات القارية الأربعة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، وأعضاء اللجنة الإدارية، وبحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج مدير الحدث، والدكتور ياسر مهدي منظم عام الحدث.

ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بضيوف الإمارات على أرض زايد الخير، موضحاً أن مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج هو أكبر هيئة إدارية لرياضة الشطرنج في العالم، حيث يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، ويعد هذا هو آخر اجتماع للدورة الحالية وأول اجتماع فعلي بعد جائحة «كورونا»، التي أجبرت الاتحاد الدولي على انعقاد الاجتماعات طوال عامين عبر الإنترنت.

كما صرح الدكتور عبدالله الوحشي في ختام الاجتماعات بأن الاتحاد الدولي اعتمد إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية من 27 يوليو حتى 10 أغسطس 2022 بمشاركة 190 دولة على مستوى العالم، وتم إجراء القرعة لبطولة المرشحين المقررة إقامتها في مدينة مدريد الإسبانية خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعضوية الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي مدير الحدث، والدكتور ياسر مهدي منظم عام الحدث، والدكتور هشام الجندي المستشار الإعلامي للاتحاد الآسيوي، والحكم والخبير الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم للشؤون الفنية، والمنسق العام كاستو أبوندو، وذلك بالتنسيق مع فريق عمل الاتحاد الدولي دانا مديرة الاتحاد الدولي، وكيما جوريوفا منسقة الأنشطة، وسافا سكرتيرة مكتب الاتحاد الدولي في لوزان.

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